Франція заявила, що не буде визнавати Палестину самотужки

Жан-Ноель Барро (Фото: TERESA SUARE/EPA)

Франція "рішуче налаштована" визнати державу Палестина, але не зробить цього самотужки. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Le Figaro.

Дипломат зробив заяву напередодні конференції ООН із врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, що запланована на 17-20 червня. Захід очолюють Франція та Саудівська Аравія, і очікувалося, що під час конференції Франція оголосить про визнання Палестини.

"Ми рішуче налаштовані це зробити, але не самостійно", – сказав Барро

Мета, за його словами, полягає у залученні до офіційного проголошення Палестини певної кількості країн, а також усіх зацікавлених сторін, зокрема Палестинської адміністрації та арабських країн.

"Франція могла б ухвалити символічне рішення. Ми не обрали цей шлях, оскільки маємо особливу відповідальність, адже Франція є постійним членом Ради Безпеки. Ми робимо це, щоб змінити ситуацію і зробити існування Палестинської держави більш вірогідним і реальним", – зазначив Барро.