Франция заявила, что не будет признавать Палестину самостоятельно

Жан-Ноэль Барро (Фото: TERESA SUARE/EPA)

Франция "решительно настроена" признать государство Палестина, но не сделает этого самостоятельно. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Le Figaro.

Дипломат сделал заявление накануне конференции ООН по урегулированию израильско-палестинского конфликта, которая запланирована на 17-20 июня. Мероприятие возглавляют Франция и Саудовская Аравия, и ожидалось, что во время конференции Франция объявит о признании Палестины.

"Мы решительно настроены это сделать, но не самостоятельно", – сказал Барро.

Цель, по его словам, состоит в привлечении к официальному провозглашению Палестины определенного количества стран, а также всех заинтересованных сторон, в частности Палестинской администрации и арабских стран.

"Франция могла бы принять символическое решение. Мы не выбрали этот путь, поскольку имеем особенную ответственность, ведь Франция является постоянным членом Совета Безопасности. Мы делаем это, чтобы изменить ситуацию и сделать существование Палестинского государства более вероятным и реальным", – отметил Барро.