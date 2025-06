Іран знову вдарив по Ізраїлю: ракети влучили у хмарочос та штаб-квартиру Збройних сил – відео

У ніч проти 14 червня Іран здійснив нову ракетну атаку на Ізраїль, унаслідок чого було поранено щонайменше 10 людей та пошкоджено ізраїльський аналог Пентагону. Про це повідомили у пресслужбах Армії оборони Ізраїлю та Національної медичної служби країни.

О 01:47 за київським часом ЦАХАЛ написав: "За останню годину з Ірану було випущено десятки ракет у напрямку Держави Ізраїль. Деякі з ракет були перехоплені. Сили пошуково-рятувальних служб наразі працюють у ряді місць по всій країні, де надійшли повідомлення про падіння снарядів".

Популярний ресурс Clash Report, який спеціалізується на висвітленні аналітики та новин про війну, військові конфлікти й геополітику, опублікував у X відео, на якому видно, що одна з ракет, запущених Іраном, влучила у 50-поверхову будівлю в центрі Тель-Авіва.

Another scene from Iran’s missile attack on Tel Aviv. pic.twitter.com/t12RrCRKuF