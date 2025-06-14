Іран знову вдарив по Ізраїлю: ракети влучили у хмарочос та штаб-квартиру Збройних сил – відео
У ніч проти 14 червня Іран здійснив нову ракетну атаку на Ізраїль, унаслідок чого було поранено щонайменше 10 людей та пошкоджено ізраїльський аналог Пентагону. Про це повідомили у пресслужбах Армії оборони Ізраїлю та Національної медичної служби країни.
О 01:47 за київським часом ЦАХАЛ написав: "За останню годину з Ірану було випущено десятки ракет у напрямку Держави Ізраїль. Деякі з ракет були перехоплені. Сили пошуково-рятувальних служб наразі працюють у ряді місць по всій країні, де надійшли повідомлення про падіння снарядів".
Популярний ресурс Clash Report, який спеціалізується на висвітленні аналітики та новин про війну, військові конфлікти й геополітику, опублікував у X відео, на якому видно, що одна з ракет, запущених Іраном, влучила у 50-поверхову будівлю в центрі Тель-Авіва.
Another scene from Iran’s missile attack on Tel Aviv. pic.twitter.com/t12RrCRKuF— Clash Report (@clashreport) June 13, 2025
Кореспондент Fox News, перебуваючи у Тель-Авіві, повідомив, що протягом вечора Іран випустив по Ізраїлю близько 150 балістичних ракет. Деякі з них змогли прорватися крізь систему ППО і вразили ключові об’єкти, зокрема комплекс Кірія – стратегічний військовий центр у самому серці Тель-Авіва, де розташований штаб ізраїльських збройних сил.
"Це ізраїльський аналог Пентагону – Кірія. І будівлю в цьому комплексі щойно вразили <...> Ми бачили, як ракети влучали в землю, спричиняючи значні руйнування та щонайменше одну загибель", – сказав репортер.
Медична служба повідомила, що після удару на місце події були спрямовані працівники швидкої допомоги та парамедики MDA: "Співробітники MDA EMT і парамедики надають медичну допомогу приблизно 10 людям, які дістали легкі та середньої тяжкості травми".
- Іранський удар у відповідь на атаку Ізраїлю розпочався ввечері 13 червня і тривав трохи більш ніж годину. Тегеран скерував близько 150 ракет у дві хвилі, є постраждалі серед жителів Ізраїлю.
- Напередодні цієї атаки підтримувані Іраном хусити запустили ракету по Ізраїлю – вона впала у Палестинській автономії, постраждали троє дітей.
- Джерела Axios заявили, що США допомагали Ізраїлю відбивати ракетну атаку Ірану.