Зеленский о ракетах, которые США не дали Украине: Стало ясно, что будет операция Израиля

Президент отметил, что ситуации на Ближнем Востоке и в Украине "действительно зависимы друг от друга"

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Приближение операции Израиля против Ирана стало понятно, когда Соединенные Штаты передали на Ближний Восток 20 000 ракет-перехватчиков, предназначенных для Киева. Об этом во время встречи с журналистами 13 июня сообщил президент Владимир Зеленский, передает издание LB.ua.

По словам главы государства, он постоянно боялся, что Украина может стать "разменной монетой", только одним из факторов переговоров США и России.

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"Так что рядом с ситуацией с Ираном стояла и ситуация с Украиной. Они действительно зависимы друг от друга", – отметил президент.

Зеленский привел пример того, как Вашингтон направил на Ближний Восток 20 000 ракет-перехватчиков, хотя это вооружение должно было поступить Киеву.

"Это были недорогие ракеты, именно для [сбивания] дронов Shahed. И когда вы видите 300-400 дронов в сутки против нас – большинство будет сбиваться, но какой-то процент будет долетать, – то мы рассчитывали на эти ракеты, можно посчитать, на сколько бы нам хватило. Мы и другими средствами сбиваем, но 20 000 – это серьезное количество, если честно. США передали эти ракеты другим из-за ситуации на Ближнем Востоке. И для нас это был удар. Но вместе с тем стало понятно, что израильская операция приближается", – рассказал глава государства.

Также президент отметил, что нет информации о том, как долго может продолжаться операция Израиля против Ирана.

8 июня Зеленский сообщил, что при предыдущей администрации США Вашингтон и Киев договорились о передаче 20 000 ракет против российских "шахедов", но действующие американские власти перебросили это вооружение на Ближний Восток.

13 июня началась масштабная операция Израиля "Восходящий лев" против атомной инфраструктуры Ирана, чтобы предотвратить создание ядерного оружия, во время которой также были ликвидированы высокопоставленные военные Исламской республики. Тегеран же наносит удары по Израилю – есть разрушения в жилых районах, погибли и пострадали местные жители. 14 июня операция Израиля продолжилась.

Во время этого же брифинга Зеленский сообщил, что Украина действительно договаривалась с Израилем о получении систем противовоздушной обороны, хотя изначально речь шла не о зенитно-ракетном комплексе Patriot. Однако из-за начала боевых действий с ХАМАС Украина так и не получила эти системы.