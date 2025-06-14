Зеленский о ракетах, которые США не дали Украине: Стало ясно, что будет операция Израиля
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Приближение операции Израиля против Ирана стало понятно, когда Соединенные Штаты передали на Ближний Восток 20 000 ракет-перехватчиков, предназначенных для Киева. Об этом во время встречи с журналистами 13 июня сообщил президент Владимир Зеленский, передает издание LB.ua.

По словам главы государства, он постоянно боялся, что Украина может стать "разменной монетой", только одним из факторов переговоров США и России.

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"Так что рядом с ситуацией с Ираном стояла и ситуация с Украиной. Они действительно зависимы друг от друга", – отметил президент.

Зеленский привел пример того, как Вашингтон направил на Ближний Восток 20 000 ракет-перехватчиков, хотя это вооружение должно было поступить Киеву.

"Это были недорогие ракеты, именно для [сбивания] дронов Shahed. И когда вы видите 300-400 дронов в сутки против нас – большинство будет сбиваться, но какой-то процент будет долетать, – то мы рассчитывали на эти ракеты, можно посчитать, на сколько бы нам хватило. Мы и другими средствами сбиваем, но 20 000 – это серьезное количество, если честно. США передали эти ракеты другим из-за ситуации на Ближнем Востоке. И для нас это был удар. Но вместе с тем стало понятно, что израильская операция приближается", – рассказал глава государства.

Также президент отметил, что нет информации о том, как долго может продолжаться операция Израиля против Ирана.

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