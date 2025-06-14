Зеленський про 20 000 ракет, які США не дали України: Тоді зрозуміли, що буде операція Ізраїлю

Президент зазначив, що ситуації на Близькому Сході та в Україні "дійсно залежні одна від одної"

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Наближення операції Ізраїлю проти Ірану стало зрозуміло, коли Сполучені Штати передали на близький схід 20 000 ракет-перехоплювачів, що були призначені для Києва. Про це під час зустрічі з журналістами 13 червня повідомив президент Володимир Зеленський, передає видання LB.ua.

За словами глави держави, він постійно боявся, що Україна може стати "розмінною монетою", лише одним із факторів переговорів США й Росії.

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"Так що поруч з ситуацією з Іраном стояла і ситуація з Україною. Вони дійсно залежні одна від одної", – зазначив президент.

Зеленський навів приклад того, як Вашингтон скерував на Близький Схід 20 000 ракет-перехоплювачів, хоча це озброєння мало надійти Києву.

"Це були недорогі ракети, саме для [збиття] дронів Shahed. І коли ви бачите 300-400 дронів на добу проти нас – більшість буде збиватися, але якийсь відсоток буде долітати – то ми розраховували на ці ракети, можна порахувати, на скільки б нам вистачило. Ми й іншими засобами збиваємо, але 20 000 – це серйозна кількість, якщо чесно. США передали ці ракети іншим через ситуацію на Близькому Сході. І для нас це був удар. Але разом з тим стало зрозуміло, що ізраїльська операція наближається", – розповів глава держави.

Також президент зазначив, що немає інформації про те, як довго може тривати операція Ізраїлю проти Ірану.

8 червня Зеленський повідомив, що за попередньої адміністрації США Вашингтон і Київ домовились про передання 20 000 ракет проти російських "шахедів", але чинна американська влада перекинула це озброєння на Близький Схід.

13 червня почалась масштабна операція Ізраїлю "Висхідний лев" проти атомної інфраструктури Ірану, аби запобігти створенню ядерної зброї, під час якої також було ліквідовано високопоставлених військових Ісламської республіки. Натомість Тегеран завдає ударів по Ізраїлю – є руйнування у житлових районах, загинули та постраждали місцеві жителі. 14 червня операція продовжилась.

Під час цього ж брифінгу Зеленський повідомив, що Україна справді домовлялася з Ізраїлем про отримання систем протиповітряної оборони, хоча спочатку йшлося не про зенітно-ракетний комплекс Patriot. Однак через початок бойових дій з ХАМАС Україна так і не отримала ці системи.