Трамп визнав, що поки не читав законопроєкт Грема про тиск на Росію

Законопроєктом пропонується ввести 500-відсоткове мито на товари з країн, які все ще купують російську нафту та інші ресурси

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп визнав, що не читав законопроєкт посилення тиску на Росію, ініційований сенатором від Республіканської партії Ліндсі Гремом. Про це він заявив журналістам в Овальному кабінеті.

"Поки що я не вивчав законопроєкт сенатора Грема про санкції проти Росії, але рішення ухвалю сам і, можливо, дуже скоро <...> Вони [сенатори] керуватимуться моїми вказівками. Так має бути", – сказав Трамп.

Він припустив, що сам документ може бути "дуже непоганим", але "потрібно на нього подивитися".

Законопроєктом пропонується ввести 500-відсоткове мито на товари з країн, які все ще купують російську нафту та інші ресурси. Це робиться для того, щоб посилити тиск на Росію та ускладнити торгівлю для тих, хто продовжує купувати російські енергоресурси.

Напередодні Грем запропонував внести зміни в законопроєкт, щоб звільнити країни, які допомагають Україні в обороні, від 500-відсоткового мита на торгівлю з країною-агресором. У цьому контексті він закликав Китай допомогти Україні.