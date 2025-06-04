Грем звернувся до Китаю: Якщо не хочеш мати 500-відсоткове мито, допоможи Україні
Американський законодавець Ліндсі Грем, який просуває у Сенаті США законопроєкт про додаткові санкції проти Росії, закликав Китай допомогти Україні, якщо він хоче уникнути 500-відсоткових мит. Про це він заявив під час слухань у Сенаті щодо бюджету на 2026 рік, передає The Hill.
Грем запропонував внести зміни в законопроєкт про санкції проти Росії, щоб звільнити країни, які допомагають Україні в обороні, від 500-відсоткового мита на торгівлю з країною-агресором.
Як зазначає The Hill, це буде "плюсом" для європейських країн, які продовжують імпортувати російський газ, але надають військову підтримку Україні, а також для інших партнерів США, які намагаються балансувати між збереженням зв’язків із Москвою та підтримкою Києва.
"Багато країн все ще купують російську нафту та газ, але в менших обсягах. Деякі європейські країни все ще мають відносини з Росією, але вони дуже допомагають Україні. Тому я хочу їх звільнити від цього мита. Я кажу Китаю: якщо не хочеш мати 500-відсоткове мито, допоможи Україні", – заявив сенатор.
- 27 квітня 2025 року після того, як президент США Трамп пригрозив Путіну новими санкціями, сенатор Грем нагадав про свій законопроєкт щодо вторинних мит для країн-покупців ресурсів із РФ.
- 1 травня Грем заявляв, що законопроєкт щодо нових американських санкцій проти Росії підтримують понад 70 сенаторів, а згодом їх кількість збільшилася до 81.
- 30 травня Грем заявив, що наступного тижня Сенат США почне просувати законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії.
- 2 червня Зеленський заявив, що сенатори США почали узгоджувати пакет санкцій і це хороший знак.
- 3 травня Келлог заявив, що новий пакет санкцій США проти Росії вже готовий до погодження. У Конгресі та в Білому домі готові до затвердження.