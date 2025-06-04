Грем звернувся до Китаю: Якщо не хочеш мати 500-відсоткове мито, допоможи Україні

Сенатор пропонує внести зміни до законопроєкту щодо санкцій проти РФ, які можуть врятувати від мит США країни, що допомагають Україні

Ліндсі Грем (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Американський законодавець Ліндсі Грем, який просуває у Сенаті США законопроєкт про додаткові санкції проти Росії, закликав Китай допомогти Україні, якщо він хоче уникнути 500-відсоткових мит. Про це він заявив під час слухань у Сенаті щодо бюджету на 2026 рік, передає The Hill.

Грем запропонував внести зміни в законопроєкт про санкції проти Росії, щоб звільнити країни, які допомагають Україні в обороні, від 500-відсоткового мита на торгівлю з країною-агресором.

Як зазначає The Hill, це буде "плюсом" для європейських країн, які продовжують імпортувати російський газ, але надають військову підтримку Україні, а також для інших партнерів США, які намагаються балансувати між збереженням зв’язків із Москвою та підтримкою Києва.

"Багато країн все ще купують російську нафту та газ, але в менших обсягах. Деякі європейські країни все ще мають відносини з Росією, але вони дуже допомагають Україні. Тому я хочу їх звільнити від цього мита. Я кажу Китаю: якщо не хочеш мати 500-відсоткове мито, допоможи Україні", – заявив сенатор.