Зеленський: Сенатори США почали узгоджувати пакет санкцій, це хороший знак
Американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь, які є авторами нового пакета санкцій США проти Росії, почали узгоджувати його з Європейським Союзом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За словами президента, це наближає ухвалення пакета Конгресом США.
"Це хороший знак, там є сильні речі. І європейський 18-й пакет буде сильний. Якщо вони почали узгоджувати, я вважаю, що будуть два пакети", – сказав він.
Зеленський ще раз наголосив, що для того, щоб змусити Росію припинити вогонь, потрібні "сильні кроки, передусім санкції".
"Дуже хочеться, щоб наші американські партнери спрямували пакет санкцій у Сенат і щоб дотиснули руських до припинення вогню сильними санкціями. По-іншому вони поки що не розуміють", – заявив президент.
- 30 березня 2025 року Стубб сказав, що терпіння Трампа щодо Росії добігає кінця. Також він розповів про американський законопроєкт щодо санкцій проти РФ.
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