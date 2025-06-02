Зеленский: Сенаторы США начали согласовывать пакет санкций, это хороший знак

Американская сторона начала подготовку к принятию новых санкций против России

Линдси Грэм и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, являющиеся авторами нового пакета США санкций против России, начали согласовывать его с Европейским Союзом. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам президента, это приближает к принятию пакета Конгрессом США.

"Это хороший знак, там есть сильные вещи. И европейский 18-й пакет будет сильным. Если они начали согласовывать, я считаю, что будут два пакета", – сказал он.

Зеленский еще раз подчеркнул, что для того, чтобы заставить Россию прекратить огонь, нужны "сильные шаги, прежде всего санкции".

"Очень хочется, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций в Сенат и чтобы дожали русских до прекращения огня сильными санкциями. Иначе они пока не понимают", – заявил президент.