Зеленский: Сенаторы США начали согласовывать пакет санкций, это хороший знак
Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, являющиеся авторами нового пакета США санкций против России, начали согласовывать его с Европейским Союзом. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам президента, это приближает к принятию пакета Конгрессом США.
"Это хороший знак, там есть сильные вещи. И европейский 18-й пакет будет сильным. Если они начали согласовывать, я считаю, что будут два пакета", – сказал он.
Зеленский еще раз подчеркнул, что для того, чтобы заставить Россию прекратить огонь, нужны "сильные шаги, прежде всего санкции".
"Очень хочется, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций в Сенат и чтобы дожали русских до прекращения огня сильными санкциями. Иначе они пока не понимают", – заявил президент.
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