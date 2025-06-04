"Йдеться про дні". Пісторіус анонсував нові жорсткіші санкції проти Росії

Для цього Берлін перебуває в тісному контакті з Євросоюзом, Великою Британією та іншими партнерами

Борис Пісторіус (Фото: EPA)

Німеччина готується до запровадження нових, жорсткіших санкцій проти Росії. Про це після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

"Ми вже кілька разів обговорювали це питання, і я думаю, що йдеться про дні. Очікуються нові, жорсткіші санкції. Але це не залежить особисто від мене – це рішення всього уряду Німеччини", – сказав Пісторіус.

Водночас міністр зазначив, що наразі не може надати конкретної інформації щодо деталей цих заходів. Для цього Берлін перебуває в тісному контакті з Євросоюзом та Великою Британією.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі додав, що Лондон підтримує продовження тиску на Москву, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

"Тиск на Москву має зростати, щоб змусити її серйозно сісти за стіл переговорів. Україна вже показала, що готова до миру", — додав він.

Окремо він висловив повагу Україні за нещодавню операцію "Павутина", на військових аеродромах Росії 1 червня.

"Це нагадує нам, що Україна здатна завдавати шкоди російським військовим. Це також нагадує нам про нашу рішучість підтримувати її всіма можливими способами", — наголосив міністр.