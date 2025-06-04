"Речь идет о днях". Писториус анонсировал новые более жесткие санкции против России

Для этого Берлин находится в тесном контакте с Евросоюзом, Великобританией и другими партнерами

Борис Писториус (Фото: EPA)

Германия готовится к введению новых, более жестких санкций против России. Об этом после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

"Мы уже несколько раз обсуждали этот вопрос, и я думаю, что речь идет о днях. Ожидаются новые, более жесткие санкции. Но это не зависит лично от меня – это решение всего правительства Германии", – сказал Писториус.

В то же время министр отметил, что пока не может предоставить конкретную информацию о деталях этих мер. Для этого Берлин находится в тесном контакте с Евросоюзом и Великобританией.

Министр обороны Великобритании Джон Гили добавил, что Лондон поддерживает продолжение давления на Москву, чтобы вынудить ее сесть за стол переговоров.

"Давление на Москву должно расти, чтобы заставить ее серьезно сесть за стол переговоров. Украина уже показала, что готова к миру", – добавил он.

Отдельно он выразил уважение Украине за недавнюю операцию "Паутина" на военных аэродромах России 1 июня.

"Это напоминает нам, что Украина способна наносить ущерб российским военным. Это также напоминает нам о нашей решимости поддерживать ее всеми возможными способами", – подчеркнул министр.