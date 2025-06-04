Зеленский: Украина не хотела санкций США и согласилась на прекращение огня РФ – все равно

Президент настаивает, чтобы США ввели санкции против РФ, как перед этим говорил Трамп

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина не захотела, чтобы США вводили санкции против страны, поэтому поддержала предложение о прекращении огня. России, вероятно, такое предложение Америки безразлично заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга 4 июня.

"Я поддерживаю последовательность, которую предложила американская сторона – прекращение огня или санкции. Мы не хотели санкций против нас. "Русским", наверное, все равно. Тогда просим применить санкции", – сказал он.

По словам Зеленского, Сенат США готов поддержать пакет санкций против России. Об этом свидетельствуют последние сигналы от американской стороны, в частности, заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона о готовности Конгресса и его самого к введению санкций.

Но главное, чтобы это был готов поддержать президент США Дональд Трамп. По словам президента, последний сигнал от Трампа был о том, что он хочет "дать еще один шанс" россиянам.

"Думаю, для нас важно, что "русские" пообещали ему передать double document. Он не double, согласно законодательству, а не моей политической воле... Важно, чтобы мы все были последовательными", – резюмировал Зеленский.