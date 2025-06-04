Зеленский: Украина не хотела санкций США и согласилась на прекращение огня РФ – все равно
Украина не захотела, чтобы США вводили санкции против страны, поэтому поддержала предложение о прекращении огня. России, вероятно, такое предложение Америки безразлично заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга 4 июня.
"Я поддерживаю последовательность, которую предложила американская сторона – прекращение огня или санкции. Мы не хотели санкций против нас. "Русским", наверное, все равно. Тогда просим применить санкции", – сказал он.
По словам Зеленского, Сенат США готов поддержать пакет санкций против России. Об этом свидетельствуют последние сигналы от американской стороны, в частности, заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона о готовности Конгресса и его самого к введению санкций.
Но главное, чтобы это был готов поддержать президент США Дональд Трамп. По словам президента, последний сигнал от Трампа был о том, что он хочет "дать еще один шанс" россиянам.
"Думаю, для нас важно, что "русские" пообещали ему передать double document. Он не double, согласно законодательству, а не моей политической воле... Важно, чтобы мы все были последовательными", – резюмировал Зеленский.
- 27 апреля после того, как Трамп пригрозил Путину новыми санкциями, сенатор Грэм напомнил о своем законопроекте по поводу вторичных пошлин для стран-покупателей ресурсов из РФ.
- 1 мая Грэм заявлял, что законопроект по новым американским санкциям против России поддерживают более 70 сенаторов, а впоследствии их количество увеличилось до 81.
- 30 мая Грэм заявил, что на следующей неделе Сенат США начнет продвигать законопроект по усилению санкций против России.
- 2 июня Зеленский заявил, что сенаторы США начали согласовывать пакет санкций, и это хороший знак.
- 3 мая Келлог заявил, что новый пакет санкций США против России уже готов к согласованию. В Конгрессе и Белом доме готовы к утверждению.