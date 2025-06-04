Келлог: Новый пакет санкций США против России уже готов
Пакет санкций США против России уже подготовлен, они "обременительны". Об этом сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог телеканалу Fox News.
Он отметил, что разговаривал с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом в минувшие выходные и считает, что санкции готовы.
"Они называются "Закон о санкциях против России 2025", и я считаю, что он уже подготовил их и готов обнародовать. И они достаточно обременительны", – сказал Келлог.
Он отметил, что речь может идти, в частности, о таможенной ставке 500% на импорт в США. По словам спецпредставителя, в Конгрессе и Белом доме единого мнения по этому вопросу.
"Россия – нефтяное государство. Большую часть доходов она получает из нефтехимической промышленности. Именно на эту отрасль эти санкции и направлены", – добавил Келлог.
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