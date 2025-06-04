Келлог: Новый пакет санкций США против России уже готов

Кот Келлог (Фото: EPA-/SERGEY DOLZHENKO)

Пакет санкций США против России уже подготовлен, они "обременительны". Об этом сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог телеканалу Fox News.

Он отметил, что разговаривал с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом в минувшие выходные и считает, что санкции готовы.

"Они называются "Закон о санкциях против России 2025", и я считаю, что он уже подготовил их и готов обнародовать. И они достаточно обременительны", – сказал Келлог.

Он отметил, что речь может идти, в частности, о таможенной ставке 500% на импорт в США. По словам спецпредставителя, в Конгрессе и Белом доме единого мнения по этому вопросу.

"Россия – нефтяное государство. Большую часть доходов она получает из нефтехимической промышленности. Именно на эту отрасль эти санкции и направлены", – добавил Келлог.