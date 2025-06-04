Келлог: Новий пакет санкцій США проти Росії вже готовий

Кіт Келлог (Фото: EPA-/SERGEY DOLZHENKO)

Пакет санкцій США проти Росії вже підготовлений, вони "обтяжливі". Про це повідомив спецпосланець США з питань України Кіт Келлог телеканалу Fox News.

Він зазначив, що мав розмову з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом минулими вихідними і вважає, що санкції готові.

"Вони називаються "Закон про санкції проти Росії 2025", і я вважаю, що він вже підготував їх і готовий оприлюднити. І вони досить обтяжливі", – сказав Келлог.

Він зазначив, що може йтися, зокрема, про митну ставку 500% на імпорт у США. За словами спецпредставника, у Конгресі та в Білому домі готові до затвердження санкцій.

"Росія – нафтова держава. Більшу частину доходів вона отримує з нафтохімічної промисловості. Саме на цю галузь ці санкції й спрямовані", – додав Келлог.