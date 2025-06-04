Келлог: Новий пакет санкцій США проти Росії вже готовий
Пакет санкцій США проти Росії вже підготовлений, вони "обтяжливі". Про це повідомив спецпосланець США з питань України Кіт Келлог телеканалу Fox News.
Він зазначив, що мав розмову з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом минулими вихідними і вважає, що санкції готові.
"Вони називаються "Закон про санкції проти Росії 2025", і я вважаю, що він вже підготував їх і готовий оприлюднити. І вони досить обтяжливі", – сказав Келлог.
Він зазначив, що може йтися, зокрема, про митну ставку 500% на імпорт у США. За словами спецпредставника, у Конгресі та в Білому домі готові до затвердження санкцій.
"Росія – нафтова держава. Більшу частину доходів вона отримує з нафтохімічної промисловості. Саме на цю галузь ці санкції й спрямовані", – додав Келлог.
- 27 квітня після того, як Трамп пригрозив Путіну новими санкціями, Грем нагадав про свій законопроєкт щодо вторинних мит для країн-покупців ресурсів із РФ.
- 1 травня Грем заявляв, що законопроєкт щодо нових американських санкцій проти Росії підтримують понад 70 сенаторів, а згодом їхня кількість збільшилася до 81.
- 30 травня Грем заявив, що наступного тижня Сенат США почне просувати законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії.
- 2 червня Зеленський заявив, що сенатори США почали узгоджувати пакет санкцій і це хороший знак.