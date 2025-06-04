Зеленський: Україна не хотіла санкцій США і погодилась на припинення вогню. РФ – все одно

Президент наполягає, щоб США ввели санкції проти РФ, як перед цим казав Трамп

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна не захотіла, щоб США вводили санкції проти країни, тому підтримала пропозицію щодо припинення вогню. Росії, ймовірно, все одно на таку позицію Америки, заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу 4 червня.

"Я підтримую послідовність, яку запропонувала американська сторона – припинення вогню або санкції. Ми не хотіли санкцій проти нас. "Рускім", напевно, все одно. Тоді просимо застосувати санкції", – сказав він.

За словами Зеленського, Сенат США готовий підтримати пакет санкцій проти Росії. Про це свідчать останні сигнали від американської сторони, зокрема заява спікера Палати представників Майка Джонсона щодо готовності Конгресу і його самого до введення санкцій.

Але головне, щоб це був готовий підтримати президент США Дональд Трамп. За словами президента, останній сигнал від Трампа був про те, що він хоче "дати ще один шанс" росіянам.

"Вважаю, для нас важливо, що "рускіє" пообіцяли йому передати double document. Він не double, згідно з законодавством, а не моєї політичної волі... Важливо, щоб ми всі були послідовними", – резюмував Зеленський.