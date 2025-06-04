Грэм обратился к Китаю: Если не хочешь 500-процентную пошлину, помоги Украине

Сенатор предлагает внести изменения в законопроект о санкциях против РФ, которые могут спасти от пошлин США страны, помогающие Украине

Линдси Грэм (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Американский законодатель Линдси Грэм, продвигающий в Сенате США законопроект о дополнительных санкциях против России, призвал Китай помочь Украине, если он хочет избежать 500-процентных пошлин. Об этом он заявил во время слушаний в Сенате по бюджету на 2026 год, передает The Hill.

Грэм предложил внести изменения в законопроект о санкциях против России, чтобы освободить страны, помогающие Украине в обороне, от 500-процентной пошлины на торговлю со страной-агрессором.

Как отмечает The Hill, это будет "плюсом" для европейских стран, которые продолжают импортировать российский газ, но оказывают военную поддержку Украине, а также другим партнерам США, которые пытаются балансировать между сохранением связей с Москвой и поддержкой Киева.

"Многие страны все еще покупают российскую нефть и газ, но в меньших объемах. Некоторые европейские страны все еще имеют отношения с Россией, но они очень помогают Украине. Поэтому я хочу их освободить от этой пошлины. Я говорю Китаю: если не хочешь иметь 500-процентную пошлину, помоги Украине", – заявил сенатор.