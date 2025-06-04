Грэм обратился к Китаю: Если не хочешь 500-процентную пошлину, помоги Украине
Американский законодатель Линдси Грэм, продвигающий в Сенате США законопроект о дополнительных санкциях против России, призвал Китай помочь Украине, если он хочет избежать 500-процентных пошлин. Об этом он заявил во время слушаний в Сенате по бюджету на 2026 год, передает The Hill.
Грэм предложил внести изменения в законопроект о санкциях против России, чтобы освободить страны, помогающие Украине в обороне, от 500-процентной пошлины на торговлю со страной-агрессором.
Как отмечает The Hill, это будет "плюсом" для европейских стран, которые продолжают импортировать российский газ, но оказывают военную поддержку Украине, а также другим партнерам США, которые пытаются балансировать между сохранением связей с Москвой и поддержкой Киева.
"Многие страны все еще покупают российскую нефть и газ, но в меньших объемах. Некоторые европейские страны все еще имеют отношения с Россией, но они очень помогают Украине. Поэтому я хочу их освободить от этой пошлины. Я говорю Китаю: если не хочешь иметь 500-процентную пошлину, помоги Украине", – заявил сенатор.
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- 1 мая Грэм заявлял, что законопроект по новым американским санкциям против России поддерживают более 70 сенаторов, а впоследствии их количество увеличилось до 81.
- 30 мая Грэм заявил, что на следующей неделе Сенат США начнет продвигать законопроект по усилению санкций против России.
- 2 июня Зеленский заявил, что сенаторы США начали согласовывать пакет санкций и это хороший знак.
- 3 мая Келлог заявил, что новый пакет санкций США против России уже готов к согласованию. В Конгрессе и Белом доме готовы к утверждению.