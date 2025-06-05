Трамп знову не відповів, чи будуть санкції проти Росії. Але нагадав про "Північний потік"
Президент США Дональд Трамп знову уникнув прямої відповіді на запитання, чи планує він запроваджувати додаткові санкції проти Росії. На пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом він згадав про санкції проти "Північного потоку-2", які запровадив під час першої каденції.
Трампа вкотре запитали, чи збирається він покарати Росію додатковими санкціями за її агресивну війну проти України.
"Ну, згадайте, що я той, хто запровадив санкції проти Північного потоку. Більше ніхто цього не зробив. Це найбільший, по суті, трубопровід у світі, що йде до Німеччини та інших країн", – відповів він.
У 2021 році адміністрація Трампа в останній день своєї роботи перед церемонією інавгурації Джо Байдена застосувала санкції проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".
Пізніше адміністрація Байдена відмовилася подовжувати санкції проти компаній, що будують газопровід між Росією та Німеччиною.
- 27 квітня 2025 року після того, як Трамп пригрозив Путіну новими санкціями, сенатор Ліндсі Грем нагадав про свій законопроєкт щодо вторинних мит для країн-покупців ресурсів із РФ.
- 1 травня Грем заявляв, що законопроєкт щодо нових американських санкцій проти Росії підтримують понад 70 сенаторів, а згодом їх кількість збільшилася до 81.
- 2 червня Зеленський заявив, що сенатори США почали узгоджувати пакет санкцій і це хороший знак.
- 3 травня Келлог заявив, що новий пакет санкцій США проти Росії вже готовий до погодження. У Конгресі та в Білому домі готові до затвердження.