Трамп снова не ответил, будут ли санкции против России. Но напомнил о "Северном потоке"
Президент США Дональд Трамп вновь избежал прямого ответа на вопрос, планирует ли он вводить дополнительные санкции против России. На пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем он упомянул о санкциях против "Северного потока-2", которые ввел во время первой каденции.
Трампа снова спросили, собирается ли он наказать Россию дополнительными санкциями за ее агрессивную войну против Украины.
"Ну, вспомните, что я тот, кто ввел санкции против Северного потока. Больше никто этого не сделал. Это самый большой, по сути, трубопровод в мире, идущий в Германию и другие страны", – ответил он.
В 2021 году администрация Трампа в последний день своей работы перед церемонией инаугурации Джо Байдена применила санкции против строительства российского газопровода "Северный поток-2".
Позже администрация Байдена отказалась продлевать санкции против компаний, строящих газопровод между Россией и Германией.
- 27 апреля 2025 года после того, как Трамп пригрозил Путину новыми санкциями, сенатор Линдси Грэм напомнил о своем законопроекте по поводу вторичных пошлин для стран-покупателей ресурсов из РФ.
- 1 мая Грэм заявлял, что законопроект по новым американским санкциям против России поддерживают более 70 сенаторов, а впоследствии их количество увеличилось до 81.
- 2 июня Зеленский заявил, что сенаторы США начали согласовывать пакет санкций и это хороший знак.
- 3 мая Келлог заявил, что новый пакет санкций США против России уже готов к согласованию. В Конгрессе и Белом доме готовы к утверждению.