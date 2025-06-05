Трамп снова не ответил, будут ли санкции против России. Но напомнил о "Северном потоке"

Американский президент напомнил, что он первым ввел санкции против строительства газопровода "Северный поток"

Дональд Трамп и Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп вновь избежал прямого ответа на вопрос, планирует ли он вводить дополнительные санкции против России. На пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем он упомянул о санкциях против "Северного потока-2", которые ввел во время первой каденции.

Трампа снова спросили, собирается ли он наказать Россию дополнительными санкциями за ее агрессивную войну против Украины.

"Ну, вспомните, что я тот, кто ввел санкции против Северного потока. Больше никто этого не сделал. Это самый большой, по сути, трубопровод в мире, идущий в Германию и другие страны", – ответил он.

В 2021 году администрация Трампа в последний день своей работы перед церемонией инаугурации Джо Байдена применила санкции против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Позже администрация Байдена отказалась продлевать санкции против компаний, строящих газопровод между Россией и Германией.