Трамп признал, что пока не читал законопроект Грэма о давлении на Россию
Президент США Дональд Трамп признал, что не читал законопроект усиления давления на Россию, инициированный сенатором от Республиканской партии Линдси Грэмом. Об этом он заявил журналистам в Овальном кабинете.
"Пока я не изучал законопроект сенатора Грэма о санкциях против России, но решение вынесу сам и, возможно, очень скоро <...> Они [сенаторы] будут руководствоваться моими указаниями. Так должно быть", – сказал Трамп.
Он предположил, что сам документ может быть "очень неплохим", но "нужно его посмотреть".
Законопроектом предлагается ввести 500-процентную пошлину на товары из стран, все еще покупающих российскую нефть и другие ресурсы. Это делается для того, чтобы усилить давление на Россию и усложнить торговлю тем, кто продолжает покупать российские энергоресурсы.
Накануне Грэм предложил внести изменения в законопроект, чтобы освободить страны, помогающие Украине в обороне, от 500-процентной пошлины на торговлю со страной-агрессором. В этом контексте он призвал Китай помочь Украине.
- 1 мая 2025 года Грэм заявлял, что законопроект о новых американских санкциях против России поддерживают более 70 сенаторов, а впоследствии их количество увеличилось до 81.
- 3 мая Келлог заявил, что новый пакет санкций США против России уже готов к согласованию. В Конгрессе и Белом доме готовы к утверждению.