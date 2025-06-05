Трамп признал, что пока не читал законопроект Грэма о давлении на Россию

Законопроектом предлагается ввести 500-процентную пошлину на товары из стран, все еще покупающих российскую нефть и другие ресурсы

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп признал, что не читал законопроект усиления давления на Россию, инициированный сенатором от Республиканской партии Линдси Грэмом. Об этом он заявил журналистам в Овальном кабинете.

"Пока я не изучал законопроект сенатора Грэма о санкциях против России, но решение вынесу сам и, возможно, очень скоро <...> Они [сенаторы] будут руководствоваться моими указаниями. Так должно быть", – сказал Трамп.

Он предположил, что сам документ может быть "очень неплохим", но "нужно его посмотреть".

Законопроектом предлагается ввести 500-процентную пошлину на товары из стран, все еще покупающих российскую нефть и другие ресурсы. Это делается для того, чтобы усилить давление на Россию и усложнить торговлю тем, кто продолжает покупать российские энергоресурсы.

Накануне Грэм предложил внести изменения в законопроект, чтобы освободить страны, помогающие Украине в обороне, от 500-процентной пошлины на торговлю со страной-агрессором. В этом контексте он призвал Китай помочь Украине.