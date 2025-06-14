Зеленський: Плануємо продовження обміну полоненими наступного тижня

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Україна планує продовження обмінів військовополоненими наступного тижня, розповів у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

"Ми працюємо, щоб повернути й усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі. Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є. Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає і виконає так, як домовлялись", – заявив глава держави після нового етапу обміну 14 червня.

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Президент говорив щодо подальшої роботи над обмінами з міністром оборони та керівником української делегації Рустемом Умєровим: "Поставив дуже конкретні завдання".

Також глава держави й посадовець обговорили можливість наступних дипломатичних кроків й те, що саме необхідно для процесу перемовин.

Напередодні у Кремлі заявили, що під час телефонної розмови диктатор Володимир Путін підтвердив президенту США Дональду Трампу, що Росія нібито "готова продовжувати переговори з Україною".

Україна та Росія 14 червня провели вже четвертий за тиждень обмін військовополоненими: додому з російського полону повернули ще одну групу важкохворих, тяжкопоранених та молоді.

У суботу за результатами репатріаційних заходів до України вдалося повернути тіла 1200 загиблих військових.

Про обмін військовополоненими та тілами загиблих Україна та РФ домовились під час переговорів у Стамбулі 2 червня, процес розпочався 9 червня. Перед цим Москва вдалася до провокацій та інформаційних вкидів.