Відбувся новий етап обміну військовополоненими у категорії "поранені та важкохворі" – фото

Більшість визволених сьогодні військових – офіцери. Також частина звільнених – молодші 25 років

Фото: Коордштаб

Україна та Росія 14 червня провели вже четвертий за тиждень обмін військовополоненими: додому з російського полону повернули ще одну групу важкохворих, тяжкопоранених та молоді. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України повернуто з російської неволі захисників, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям", – йдеться у повідомленні.

За словами президента Володимира Зеленського, серед військових, які повернулися до України 14 червня, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року: воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Більшість визволених сьогодні військових – офіцери. Також частина звільнених – молодші 25 років. Загалом додому повертаються українці, які воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

"Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", – додали у Коордштабі.

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб

Перший етап великого обміну, про який було досягнуто домовленості у Стамбулі 2 червня, відбувся 9 червня. Додому вдалося повернути першу групу серед поранених, тяжкопоранених та молодших 25 років.

10 червня відбувся другий етап обміну полоненими, в межах якого повернулися поранені воїни. Наступного дня в межах обміну до України вдалося повернути 1212 тіл полеглих військових.

12 червня відбувся другий етап повернення військових з важкими пораненнями та хворобами.