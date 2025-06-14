Відбувся новий етап обміну військовополоненими у категорії "поранені та важкохворі" – фото
Україна та Росія 14 червня провели вже четвертий за тиждень обмін військовополоненими: додому з російського полону повернули ще одну групу важкохворих, тяжкопоранених та молоді. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
"Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України повернуто з російської неволі захисників, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям", – йдеться у повідомленні.
За словами президента Володимира Зеленського, серед військових, які повернулися до України 14 червня, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року: воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Більшість визволених сьогодні військових – офіцери. Також частина звільнених – молодші 25 років. Загалом додому повертаються українці, які воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.
"Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", – додали у Коордштабі.
- Перший етап великого обміну, про який було досягнуто домовленості у Стамбулі 2 червня, відбувся 9 червня. Додому вдалося повернути першу групу серед поранених, тяжкопоранених та молодших 25 років.
- 10 червня відбувся другий етап обміну полоненими, в межах якого повернулися поранені воїни. Наступного дня в межах обміну до України вдалося повернути 1212 тіл полеглих військових.
- 12 червня відбувся другий етап повернення військових з важкими пораненнями та хворобами.