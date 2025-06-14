Відбувся новий етап обміну військовополоненими у категорії "поранені та важкохворі" – фото
Фото: Коордштаб

Україна та Росія 14 червня провели вже четвертий за тиждень обмін військовополоненими: додому з російського полону повернули ще одну групу важкохворих, тяжкопоранених та молоді. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України повернуто з російської неволі захисників, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям", – йдеться у повідомленні.

За словами президента Володимира Зеленського, серед військових, які повернулися до України 14 червня, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року: воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Більшість визволених сьогодні військових – офіцери. Також частина звільнених – молодші 25 років. Загалом додому повертаються українці, які воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

"Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", – додали у Коордштабі.

Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб
Фото: Коордштаб
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