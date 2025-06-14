Україна повернула ще 1200 тіл полеглих військових

Репатріація відбулася згідно з домовленостями, яких було досягнуто під час переговорів України та Росії у Стамбулі

Фото: Коордштаб

За результатами проведених репатріаційних заходів до України вдалося повернути тіла 1200 загиблих. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями, яких було досягнуто під час переговорів України та Росії у Стамбулі.

Слідчі разом з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб