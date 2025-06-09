Деталі нового обміну полоненими доволі чутливі, тому інформації менше, ніж зазвичай – Зеленський

Очікується, що процес продовжуватиметься "ще не один день", зазначив президент

Володимир Зеленський (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Деталі обміну полоненими, про який Україна та РФ домовились у Стамбулі, є "доволі чутливими", тому публічної інформації про нього менше, ніж зазвичай. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. Я дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб усі наші люди могли повернутись додому – додому з російського полону", – заявив глава держави.

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Президент зазначив, що обмін, який стартував 9 червня, є першим етапом стамбульських домовленостей, а загалом має бути декілька таких стадій: "Принаймні саме про це говорили з російською стороною".

Зеленський нагадав, що в межах цього обміну додому повертаються поранені, важкопоранені та військові, яким 25 років і менше.

"Очікується, що процес обміну триватиме ще не один день", – додав він.

Серед звільнених 9 червня – представники Військово-Морських сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу. Окрім того, повернулися оборонці Маріуполя, які провели у російській неволі понад три роки.

Водночас обмін тілами загиблих, про який також домовились у Стамбулі, поки що не розпочався. Керівник ГУР Буданов 8 червня повідомляв, що такий обмін заплановано на цей тиждень. Президент Зеленський зазначав, що окупанти все ще не надала повні списки на понад 1000 осіб. Напередодні загарбники вдалися до інформаційної провокації щодо цього обміну (детальніше тут).