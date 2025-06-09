Детали нового обмена чувствительны, поэтому информации меньше, чем обычно – Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: NECATI SAVAS/EPA)

Детали обмена пленными, о котором Украина и РФ договорились в Стамбуле, "довольно чувствительны", поэтому публичной информации о нем меньше обычного. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Детали процесса достаточно чувствительны. Поэтому сейчас информации меньше, чем обычно. Я благодарю всех, кто помогает совершить обмен и работает, чтобы все наши люди могли вернуться домой – домой из российского плена", – заявил глава государства.

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Президент отметил, что стартовавший 9 июня обмен является первым этапом стамбульских договоренностей, а в целом должно быть несколько таких стадий: "По крайней мере, именно об этом говорили с российской стороной".

Зеленский напомнил, что в рамках этого обмена домой возвращаются раненые, тяжелораненые и военные, которым 25 лет и менее.

"Ожидается, что процесс обмена будет продолжаться еще не один день", – добавил он.

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