Россия до сих пор не передала полные списки для обмена телами погибших – Зеленский

Президент отметил, что Москва "старается и в этих вопросах разыграть какую-нибудь грязную политическую и информационную игру"

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Россия все еще не предоставила полные списки на более 1000 человек для обмена телами пленных, о котором Киев и Москва договорились в Стамбуле. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Глава государства 7-8 июня говорил с министром обороны и руководителем делегации Рустемом Умеровым, начальником военной разведки и главой Координационного штаба Кириллом Будановым и руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком.

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"Украина продолжает делать все возможное, чтобы состоялось освобождение наших пленных и возвращение наших украинских павших воинов. Полных списков от России на тысячу человек плюс – о чем мы договаривались в Стамбуле – до сих пор, к сожалению, нет. То есть российская сторона, как всегда, в своем духе – пытается и в этих вопросах разыграть какую-то грязную политическую и информационную игру", – сообщил президент.

По его словам, украинская сторона верит в то, что обменный трек удастся продолжить и делает для этого все необходимое.

По мнению Зеленского, если россияне не придержатся договоренностей даже в таких гуманитарных вопросах, то это "поставит под большое сомнение все международные усилия – и в частности усилия Соединенных Штатов – по переговорам и дипломатии".

8 июня руководитель ГУР Буданов сообщил, что обмен телами погибших военных запланирован на следующую неделю.

Глава Коордштаба подчеркнул, что Украина сталкивается с информационным давлением и попытками оккупантов единолично диктовать условия обменного процесса. Накануне оккупанты в одностороннем порядке заявили, что начали везти тела погибших к месту обмена, хотя не согласовывали это с украинской стороной (подробнее здесь).