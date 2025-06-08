Росія досі не передала повні списки для обміну тілами загиблих – Зеленський

Президент зазначив, що Москва "намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру"

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Росія все ще не надала повні списки на понад 1000 осіб для обміну тілами полонених, про який Київ і Москва домовились у Стамбулі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави 7-8 червня мав розмови з міністром оборони та керівником делегації Рустемом Умєровим, начальником воєнної розвідки та главою Координаційного штабу Кирилом Будановим і керівником Служби безпеки України Василем Малюком.

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"Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулось звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів. Повних списків від Росії на тисячу людей плюс – про що ми домовлялись у Стамбулі – досі, на жаль, немає. Тобто російська сторона, як завжди, у своєму дусі – намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру", – повідомив президент.

За його словами, українська сторона вірить у те, що обмінний трек вдасться продовжити, і робить для цього все необхідне.

На думку Зеленського, якщо росіяни не дотримаються домовленостей навіть у таких гуманітарних питаннях, то це "поставить під великий сумнів усі міжнародні зусилля – і зокрема зусилля Сполучених Штатів – щодо перемовин і дипломатії".

8 червня керівник ГУР Буданов повідомив, що обмін тілами загиблих військових заплановано на наступний тиждень.

Очільник Коордштабу наголосив, що Україна стикається з інформаційним тиском та спробами окупантів одноосібно диктувати умови обмінного процесу. Напередодні окупанти в односторонньому порядку заявили, що почали перевозити тіла загиблих до місця обміну, хоча не узгоджували це з українською стороною (детальніше тут).