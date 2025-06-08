Буданов: Обмін тілами загиблих заплановано на наступний тиждень
Обмін тілами загиблих військових, про який Україна та РФ домовились у Стамбулі, запланований на наступний тиждень. Про це 8 червня повідомив керівник Головного управління розвідки, глава Координаційного штабу Кирило Буданов.
"Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі [2 червня] заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок [3 червня]. Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога", – розповів посадовець.
Буданов наголосив, що Україна стикається з інформаційним тиском та спробами окупантів одноосібно диктувати умови обмінного процесу.
За словами начальника ГУР, Київ ретельно дотримується стамбульських домовленостей: "Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі".
"Особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні. Тим паче, на велике свято Трійці, яке ми сьогодні відзначаємо", – наголосив глава розвідки.
Він додав, що Коордштаб продовжує роботу над організацією обміну згідно із домовленостями, досягнутими у Стамбулі.
2 червня, після переговорів у Стамбулі, президент Зеленський повідомив, що з 6000 тіл загиблих військових, які Росія погодилась віддати Україні, опізнано лише 15%. Глава держави зазначив, що необхідно забрати тіла всіх захисників, але наголосив, що уже був випадок, коли разом з українцями окупанти передали своїх убитих солдатів.
Уже 6 червня Росіяни в односторонньому порядку оголосили, що обмін тілами загиблих розпочався, Україна це спростувала.
7 червня Москва заявила, що нібито почала вести тіла полеглих до місця обміну, й звинуватила Київ у перенесенні процедури. Натомість Коордштаб повідомив, що дати репатріації тіл загиблих не було узгоджено, і Москва "вдалась до односторонніх дій", коли заявила, що скерувала рефрижератори до місця обміну. Також, наголосило відомство, росіяни порушили умови, за якими мали складатися списки на обмін полоненими.
Ввечері того ж дня російська пропаганда опублікувала відео нібито з рефрижераторами з тілами загиблих українських військових, які прибули до місця обміну. У Коордштабі повідомили, що запис був зроблений в іншому місці.