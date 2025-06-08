Буданов: Обмін тілами загиблих заплановано на наступний тиждень

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Обмін тілами загиблих військових, про який Україна та РФ домовились у Стамбулі, запланований на наступний тиждень. Про це 8 червня повідомив керівник Головного управління розвідки, глава Координаційного штабу Кирило Буданов.

"Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі [2 червня] заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок [3 червня]. Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога", – розповів посадовець.

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Буданов наголосив, що Україна стикається з інформаційним тиском та спробами окупантів одноосібно диктувати умови обмінного процесу.

За словами начальника ГУР, Київ ретельно дотримується стамбульських домовленостей: "Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі".

"Особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні. Тим паче, на велике свято Трійці, яке ми сьогодні відзначаємо", – наголосив глава розвідки.

Він додав, що Коордштаб продовжує роботу над організацією обміну згідно із домовленостями, досягнутими у Стамбулі.