Росіяни брешуть про нібито початок обміну тілами "6000 на 6000". У Коордштабі відповіли

Будь-які односторонні заяви росіян на таку чутливу тему є черговою маніпуляцією, заявили в Коордштабі

Обмін (Фото: t.me/Koord_shtab)

Голова комісії Громадської палати Росії Володимир Рогов 6 червня заявив, що Кремль начебто передав Україні 503 тіла загиблих українських військових в обмін на 42 тіла своїх солдатів. Проте ця інформація не відповідає дійсності, заявили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими України.

Рогов також заявив, що Україна нібито відмовилася приймати тіла 503 загиблих воїнів, які "доправили в Білорусь".

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Натомість у Координаційному штабі повідомили, що наразі триває підготовка до обміну тяжкохворих, тяжкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників.

Там також підкреслили, що будь-які односторонні заяви російської сторони на таку чутливу тему є черговою маніпуляцією.

"Координаційний штаб наголошує, що готовий до проведення як репатріаційних заходів, так і обмінів військовополоненими, зокрема до обміну "всіх на всіх", – заявили в штабі.