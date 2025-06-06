Росіяни брешуть про нібито початок обміну тілами "6000 на 6000". У Коордштабі відповіли
Голова комісії Громадської палати Росії Володимир Рогов 6 червня заявив, що Кремль начебто передав Україні 503 тіла загиблих українських військових в обмін на 42 тіла своїх солдатів. Проте ця інформація не відповідає дійсності, заявили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими України.
Рогов також заявив, що Україна нібито відмовилася приймати тіла 503 загиблих воїнів, які "доправили в Білорусь".
Натомість у Координаційному штабі повідомили, що наразі триває підготовка до обміну тяжкохворих, тяжкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників.
Там також підкреслили, що будь-які односторонні заяви російської сторони на таку чутливу тему є черговою маніпуляцією.
"Координаційний штаб наголошує, що готовий до проведення як репатріаційних заходів, так і обмінів військовополоненими, зокрема до обміну "всіх на всіх", – заявили в штабі.
- Нові Стамбульські переговори тривали трохи більше, ніж годину, під час них Україна та Росія домовилися провести новий обмін полоненими та 6000 тіл загиблих з обох сторін.
- Глава російської делегації Мединський заявив, що буде встановлено тимчасове перемир'я на деяких ділянках фронту, аби забрати тіла загиблих. Зеленський повідомив, що у такий спосіб Москва хоче відтермінувати санкції.
- 4 червня Зеленський заявив, що обмін полоненими може відбутися вже 7 та 8 червня. Але Україна ще не отримувала від Росії списки.