Россияне врут о якобы начале обмена телами "6000 на 6000". В Коордштабе ответили

Обмен (Фото: t.me/Koord_shtab)

Глава комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов 6 июня заявил, что Кремль якобы передал Украине 503 тела погибших украинских военных в обмен на 42 тела своих солдат. Однако эта информация не соответствует действительности, заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Украины.

Рогов также заявил, что Украина якобы отказалась принимать тела 503 погибших воинов, которые "доставили в Беларусь".

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В Координационном штабе сообщили, что сейчас идет подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодежи и возвращению тел павших защитников.

Там также подчеркнули, что любые односторонние заявления российской стороны по такой чувствительной теме являются очередной манипуляцией.

"Координационный штаб отмечает, что готов к проведению как репатриационных мероприятий, так и обменов военнопленными, в частности, к обмену "всех на всех", – заявили в штабе.