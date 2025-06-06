Россияне врут о якобы начале обмена телами "6000 на 6000". В Коордштабе ответили
Глава комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов 6 июня заявил, что Кремль якобы передал Украине 503 тела погибших украинских военных в обмен на 42 тела своих солдат. Однако эта информация не соответствует действительности, заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Украины.
Рогов также заявил, что Украина якобы отказалась принимать тела 503 погибших воинов, которые "доставили в Беларусь".
В Координационном штабе сообщили, что сейчас идет подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодежи и возвращению тел павших защитников.
Там также подчеркнули, что любые односторонние заявления российской стороны по такой чувствительной теме являются очередной манипуляцией.
"Координационный штаб отмечает, что готов к проведению как репатриационных мероприятий, так и обменов военнопленными, в частности, к обмену "всех на всех", – заявили в штабе.
- Новые Стамбульские переговоры длились чуть больше часа, во время них Украина и Россия договорились провести новый обмен пленными и 6000 тел погибших с обеих сторон.
- Глава российской делегации Мединский заявил, что будет установлено временное перемирие на некоторых участках фронта, чтобы унести тела погибших. Зеленский сообщил, что таким образом Москва хочет отсрочить санкции.
- 4 июня Зеленский заявил, что обмен пленными может состояться уже 7 и 8 июня. Но Украина еще не получала от России списки.