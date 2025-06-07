"Стамбульський" обмін: Україна закликала Росію не створювати штучних перепон і не брехати

Ілюстративне фото з обміну 23 травня: Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Україна закликала Росію "не створювати штучних перепон і брехливих заяв", щоб не проводити обмін полоненими та тілами загиблих. Такий допис опублікувало Міністерство оборони, очільник якого Рустем Умєров також є керівником делегації для переговорів з окупантами.

"Закликаємо російську сторону не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених в Росію", – йдеться у повідомленні.

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Відомство нагадало, що у Стамбулі Росіяни дали чітку обіцянку – починаючи з цих днів провести обмін полоненими за визначеними категоріями (важкопоранені, поранені, після 2000 року народження), а також почати поетапне повернення тіл загиблих (домовленість була про 6000 з обох сторін).

Проте, наголошує МО, Україна зіштовхнулася з черговими спробами Росії "переграти" домовленості постфактум.

"Якщо зараз російська сторона відмовляється від того, що було обіцяно в Стамбулі, це вкотре ставить питання про рівень та спроможність російської перемовної групи", – зауважують в Міноборони.

Загалом, акцентувало відомство, досягнуті домовленості повинні реалізовуватися так, як було обговорено в Стамбулі та під час подальших технічних консультацій.

Напередодні глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що Україна нібито перенесла обмін тілами загиблих, запланований на суботу 7 червня. З таким же звинуваченням вийшов керівник управління Головного управління Генерального штабу РФ (колишнє ГРУ) Олександр Зорін, який також входить до переговірної групи загарбників.

Київ закликає виконати стамбульські домовленості найближчими днями

Водночас у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими спростували такі заяви й зауважили, що вони не відповідають попередніми домовленостям між Києвом та Москвою стосовно обміну полоненими та тілами.

За даними відомства, впродовж останнього тижня команди України та РФ вели роботу щодо репатріації тіл загиблих та обміну полоненими:

→ Київ подав списки на обмін згідно з категоріями, про які домовилися у Стамбулі;

→ Москва передала інші переліки, які не відповідають узгодженому підходу;

→ Україна надала відповідні коментарі, і наразі наступний крок очікується від Росії;

→ домовленість про повернення тіл справді була, але дата не була узгоджена;

→ РФ "вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в рамках спільного процесу" (у Москві стверджували, що колона з тілами загиблих українських військових вже вирушила до району обміну).

Загалом, у Коордштабі назвали ситуацію – маніпуляціями та спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях.

Відомство закликало РФ припинити "брудні ігри" та повернутися до конструктивної роботи, аби повернути людей та чітко виконати домовленість найближчими днями.

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