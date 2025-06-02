З 6000 тіл військових, які РФ погодилась передати, опізнано лише 15% – Зеленський

Президент повідомив, що раніше був випадок, коли Москва передала Києву власних загиблих солдатів

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

З 6000 тіл загиблих військових, які Росія погодилась віддати Україні, опізнано лише 15%. Про це за підсумками переговорів у Стамбулі повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Глава держави нагадав, що у Стамбулі Україна та Росія домовились обмінятися тілами загиблих військових у форматі 6000 на 6000, але наголосив, що "дуже потрібно ретельно вивчити це питання".

"Я про це сказав міністру оборони Умєрову. Чому? Тому що, як нам стало відомо, опізнаних у росіян з цих 6000 – 15%. Дуже важливо все перевірити", – розповів президент.

Зеленський зазначив, що необхідно забрати тіла всіх захисників, але наголосив, що уже був випадок, коли разом з українцями окупанти передали власних убитих солдатів.