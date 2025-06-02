З 6000 тіл військових, які РФ погодилась передати, опізнано лише 15% – Зеленський
З 6000 тіл загиблих військових, які Росія погодилась віддати Україні, опізнано лише 15%. Про це за підсумками переговорів у Стамбулі повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
Глава держави нагадав, що у Стамбулі Україна та Росія домовились обмінятися тілами загиблих військових у форматі 6000 на 6000, але наголосив, що "дуже потрібно ретельно вивчити це питання".
"Я про це сказав міністру оборони Умєрову. Чому? Тому що, як нам стало відомо, опізнаних у росіян з цих 6000 – 15%. Дуже важливо все перевірити", – розповів президент.
Зеленський зазначив, що необхідно забрати тіла всіх захисників, але наголосив, що уже був випадок, коли разом з українцями окупанти передали власних убитих солдатів.
- Нові Стамбульські переговори тривали трохи більше ніж годину, під час них Україна та Росія домовилися провести новий обмін полоненими та 6000 тіл загиблих з обидвох сторін.
- Глава російської делегації Мединський заявив, що буде встановлено тимчасове перемир'я на деяких ділянках фронту, аби забрати тіла загиблих. Зеленський повідомив, що у такий спосіб Москва хоче відтермінувати санкції.
- Президент зауважив, що на переговорах окупанти визнали, що викрали українських дітей. Російська делегація запропонувала повернути Україні до 10 дітей, попри список у майже 400 викрадених неповнолітніх, який передав Київ.
- Також РФ нарешті передала обіцяний "меморандум" – бачення щодо завершення війни з максималістськими вимогами до України. Київ надав Москві такий документ завчасно. Сторони вивчатимуть меморандуми одна одної тиждень.