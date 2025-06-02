Из 6000 тел военных, которые РФ согласилась передать, опознано только 15% – Зеленский
Из 6000 тел погибших военных, которые Россия согласилась отдать Украине, опознано только 15%. Об этом по итогам переговоров в Стамбуле сообщил президент Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами.
Глава государства напомнил, что в Стамбуле Украина и Россия договорились обменяться телами погибших военных в формате 6000 на 6000, но подчеркнул, что "очень нужно тщательно изучить этот вопрос".
"Я об этом сказал министру обороны Умерову. Почему? Потому что, как нам стало известно, опознанных у россиян из этих 6000 – 15%. Очень важно все проверить", – рассказал президент.
Зеленский отметил, что необходимо забрать тела всех защитников, но подчеркнул, что уже был случай, когда вместе с украинцами оккупанты передали собственных убитых солдат.
- Новые Стамбульские переговоры продолжались чуть более часа, в ходе которых Украина и Россия договорились провести новый обмен пленными и 6000 тел погибших с обеих сторон.
- Глава российской делегации Мединский заявил, что будет установлено временное перемирие на некоторых участках фронта, чтобы унести тела погибших. Зеленский сообщил, что таким образом Москва хочет отсрочить санкции.
- Президент отметил, что на переговорах оккупанты признали, что похитили украинских детей. Российская делегация предложила вернуть Украине до 10 детей, несмотря на список в почти 400 похищенных несовершеннолетних, который передал Киев.
- Также РФ наконец передала обещанный "меморандум" – видение завершения войны с максималистскими требованиями к Украине. Киев предоставил Москве такой документ заблаговременно. Стороны будут изучать меморандумы друг друга неделю.