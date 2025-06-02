Из 6000 тел военных, которые РФ согласилась передать, опознано только 15% – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Из 6000 тел погибших военных, которые Россия согласилась отдать Украине, опознано только 15%. Об этом по итогам переговоров в Стамбуле сообщил президент Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами.

Глава государства напомнил, что в Стамбуле Украина и Россия договорились обменяться телами погибших военных в формате 6000 на 6000, но подчеркнул, что "очень нужно тщательно изучить этот вопрос".

"Я об этом сказал министру обороны Умерову. Почему? Потому что, как нам стало известно, опознанных у россиян из этих 6000 – 15%. Очень важно все проверить", – рассказал президент.

Зеленский отметил, что необходимо забрать тела всех защитников, но подчеркнул, что уже был случай, когда вместе с украинцами оккупанты передали собственных убитых солдат.