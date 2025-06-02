Россия предложила вернуть Украине всего 10 детей за почти полтора месяца – Axios
В ходе переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине вернуть 10 похищенных детей до 10 июля. Об этом заявляет американский новостной ресурс Axios со ссылкой на двух неназванных украинских чиновников.
Собеседники отметили, что это лишь маленькая часть количества украинских детей, которые незаконно содержатся в России.
По словам источников, во время встречи глава российской делегации Владимир Мединский отрицал похищение Москвой десятков тысяч украинских детей.
Накануне встречи в Стамбуле руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация передала россиянам список незаконно депортированных украинских детей, которых нужно вернуть.
Впоследствии Мединский подтвердил, что Москва получила от Киева список из 339 детей, но продолжил отрицать, что их похитили. Также российский чиновник "отличился" циничными цитатами на этот счет, заявив, что этих детей якобы "спасли", а Украина якобы "устроила шоу для жалостливых европейцев".
- Новые Стамбульские переговоры продолжались чуть более часа, в их ходе Украина и Россия договорились провести новый обмен пленными и 6000 тел погибших с обеих сторон.
- Мединский утверждает, что будет установлено временное перемирие на некоторых участках фронта, чтобы забрать тела погибших. Украинская сторона пока этого не подтверждала.
- В то же время Москва снова отказалась от безусловного прекращения огня, несмотря на предложения Киева.
- Также РФ наконец передала Украине обещанный "меморандум" – видение завершения войны. Киев предоставил Москве такой документ заблаговременно. Стороны будут изучать меморандумы друг друга неделю.