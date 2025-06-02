Россия предложила вернуть Украине всего 10 детей за почти полтора месяца – Axios

Даже Мединский признавал, что Москва получила от Киева список из 339 похищенных детей

Владимир Мединский (Фото: TOLGA BOZOGLU / EPA)

В ходе переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине вернуть 10 похищенных детей до 10 июля. Об этом заявляет американский новостной ресурс Axios со ссылкой на двух неназванных украинских чиновников.

Собеседники отметили, что это лишь маленькая часть количества украинских детей, которые незаконно содержатся в России.

По словам источников, во время встречи глава российской делегации Владимир Мединский отрицал похищение Москвой десятков тысяч украинских детей.

СПРАВКА В октябре 2024 года уполномоченный по правам человека Лубинец сообщил, что оккупанты похитили из Украины более 20 000 детей. Еще 1,5 млн детей В октябре 2024 года уполномоченный по правам человека Лубинец сообщил, что оккупанты похитили из Украины более 20 000 детей. Еще 1,5 млн детей могут быть депортированы

Накануне встречи в Стамбуле руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация передала россиянам список незаконно депортированных украинских детей, которых нужно вернуть.

Впоследствии Мединский подтвердил, что Москва получила от Киева список из 339 детей, но продолжил отрицать, что их похитили. Также российский чиновник "отличился" циничными цитатами на этот счет, заявив, что этих детей якобы "спасли", а Украина якобы "устроила шоу для жалостливых европейцев".