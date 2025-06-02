В Стамбуле россияне признали, что похитили украинских детей
В ходе переговоров в Стамбуле 2 июня российская делегация признала, что РФ похитила украинских детей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
"Во-первых, они [россияне] сказали нам, чтобы мы "не устраивали шоу для бездетных европейских бабушек" – это их отношение [к тому], что мы поднимаем вопросы детей. Мы им сказали, что вы украли 20 000 [детей], а они сказали, что "мы не украли 20 000, максимум" вопрос о сотнях". Наша команда обиделась на это, а я, честно говоря, не обижаюсь. Я думаю, что это важная фиксация не количества, а самого факта, что они соглашаются, что они украли детей", – рассказал глава государства.
Накануне Зеленский сообщил, что оккупанты во время переговоров предложили вернуть Украине до 10 детей, несмотря на список в почти 400 похищенных несовершеннолетних, который передал Киев.
- По данным уполномоченного по правам человека Лубинца, по состоянию на октябрь 2024 года оккупанты похитили из Украины более 20 000 детей. Еще 1,5 млн детей могут быть депортированы.
- Новые Стамбульские переговоры продолжались чуть более часа, в их ходе Украина и Россия договорились провести новый обмен пленными и 6000 тел погибших с обеих сторон.
- Также РФ наконец передала Украине обещанный "меморандум" – видение завершения войны. Киев предоставил Москве такой документ заблаговременно. Стороны будут изучать меморандумы друг друга неделю.