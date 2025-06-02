В Стамбуле россияне признали, что похитили украинских детей

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

В ходе переговоров в Стамбуле 2 июня российская делегация признала, что РФ похитила украинских детей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"Во-первых, они [россияне] сказали нам, чтобы мы "не устраивали шоу для бездетных европейских бабушек" – это их отношение [к тому], что мы поднимаем вопросы детей. Мы им сказали, что вы украли 20 000 [детей], а они сказали, что "мы не украли 20 000, максимум" вопрос о сотнях". Наша команда обиделась на это, а я, честно говоря, не обижаюсь. Я думаю, что это важная фиксация не количества, а самого факта, что они соглашаются, что они украли детей", – рассказал глава государства.

Накануне Зеленский сообщил, что оккупанты во время переговоров предложили вернуть Украине до 10 детей, несмотря на список в почти 400 похищенных несовершеннолетних, который передал Киев.