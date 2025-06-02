Зеленский о делегации РФ в Стамбуле: Наглые люди, но вели себя немного скромнее
Во время второго раунда переговоров в Стамбуле российская делегация не прибегала к угрозам и была "спокойнее, чем раньше". Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос журналистки, сохранилась ли на встрече 2 июня в Стамбуле атмосфера, царившая на первом раунде переговоров, ответил Зеленский отрицательно. Ранее российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибегала к грубости и угрозам.
"Ведала себя делегация спокойнее, чем было, но наглость как есть, то она есть. Наглые люди, но вели себя немного скромнее", – сказал он.
Президент связал смену настроений представителей страны-агрессора со спецоперацией "Паутина", которую накануне провела СБУ. Во время нее Украина нанесла удары FPV-дронами по четырем стратегическим аэродромам России в глубоком тылу и поразила, по официальным данным, более 40 самолетов.
"Посмотрим, может, нужно еще пару каких-то мер, и все попытаются вести себя как люди", – сказал президент.
Он добавил, что угрозы со стороны России членам украинской делегации "бесперспективны".
- Новые Стамбульские переговоры продолжались чуть более часа, в ходе которых Украина и Россия договорились провести новый обмен пленными и 6000 тел погибших с обеих сторон.
- В то же время Москва снова отказалась от безусловного прекращения огня, несмотря на предложения Киева.
- Также РФ наконец передала Украине обещанный "меморандум" – видение завершения войны. Киев предоставил Москве такой документ заблаговременно. Стороны будут изучать меморандумы друг другу неделю.
- Глава ОП Ермак сообщил, что во время встречи в Стамбуле Украина передала России список незаконно депортированных украинских детей, которых нужно вернуть. Глава российской делегации уже успел "отличиться" циничным заявлением по этому поводу.