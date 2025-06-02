Зеленский о делегации РФ в Стамбуле: Наглые люди, но вели себя немного скромнее

Президент рассказал о том, как повлияла на российских представителей операция СБУ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Во время второго раунда переговоров в Стамбуле российская делегация не прибегала к угрозам и была "спокойнее, чем раньше". Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос журналистки, сохранилась ли на встрече 2 июня в Стамбуле атмосфера, царившая на первом раунде переговоров, ответил Зеленский отрицательно. Ранее российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибегала к грубости и угрозам.

"Ведала себя делегация спокойнее, чем было, но наглость как есть, то она есть. Наглые люди, но вели себя немного скромнее", – сказал он.

Президент связал смену настроений представителей страны-агрессора со спецоперацией "Паутина", которую накануне провела СБУ. Во время нее Украина нанесла удары FPV-дронами по четырем стратегическим аэродромам России в глубоком тылу и поразила, по официальным данным, более 40 самолетов.

"Посмотрим, может, нужно еще пару каких-то мер, и все попытаются вести себя как люди", – сказал президент.

Он добавил, что угрозы со стороны России членам украинской делегации "бесперспективны".