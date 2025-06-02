Зеленський про делегацію РФ у Стамбулі: Нахабні люди, але поводилися трошки скромніше

Президент розповів про те, як вплинула на російських представників операція СБУ

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Під час другого раунду переговорів у Стамбулі російська делегація не вдавалася до погроз та була "спокійнішою, ніж раніше". Про це розповів президент Володимир Зеленський.

Відповідаючи на питання журналістки, чи збереглася на зустрічі 2 червня у Стамбулі атмосфера, що панувала на першому раунді переговорів, Зеленський відповів негативно. Раніше російська делегація на чолі із Володимиром Мединським вдавалася до грубощів та погроз.

"Поводила себе делегація спокійніше, ніж було, але нахабство як є, то воно є. Нахабні люди, але поводилися трошки скромніше", – сказав він.

Президент пов'язав зміну настроїв представників країни-агресорки зі спецоперацією "Павутина", яку напередодні провела СБУ. Під час неї Україна завдала ударів FPV-дронами по чотирьох стратегічних аеродромах Росії в глибокому тилу та уразила, за офіційними даними, понад 40 літаків.

"Подивимося, може треба ще пару якихось заходів, і всі спробують поводитися як люди", – сказав президент.

Він додав, що погрози з боку Росії членам української делегації є "безперспективними".