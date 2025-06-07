РФ показала відео з рефрижераторами нібито поряд з місцем обміну загиблими. Україна спростувала
Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Російська пропаганда опублікувала відео нібито з рефрижераторами з тілами загиблих українських військових, які прибули до місця обміну. Заступник голови Координаційного штабу, представник воєнної розвідки Андрій Юсов повідомив, що запис був зроблений в іншому місці. Про це посадовець заявив в коментарі Суспільному.

Юсов зауважив, що окупанти зняли відео з рефрижераторами на території Росії – не на місці й не у районі обміну.

Читайте також
Імітація замість переговорів – що принесла чергова зустріч у Стамбулі

Чиновник зауважив, що Україна та Росія погоджували терміни та місце обміну тілами загиблих, проте 7 червня окупанти влаштували "виставу" для власних пропагандистів.

Напередодні у Коордштабі повідомили, що росіяни порушили умови, за котрими мали складатися списки на обмін. Також, за словами відомства, дати репатріації тіл загиблих не було узгоджено, і Москва "вдалась до односторонніх дій", коли заявила, що скерувала рефрижератори до місця обміну.

Загалом, Україна закликала РФ виконати стамбульські домовленості найближчими днями.

Читайте також
"Росія хоче все. Це визнав навіть Венс". Кащюнас – про гроші на зброю та плани Кремля
гурполоненіобмінандрій юсовкоордштаб