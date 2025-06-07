РФ показала відео з рефрижераторами нібито поряд з місцем обміну загиблими. Україна спростувала
Російська пропаганда опублікувала відео нібито з рефрижераторами з тілами загиблих українських військових, які прибули до місця обміну. Заступник голови Координаційного штабу, представник воєнної розвідки Андрій Юсов повідомив, що запис був зроблений в іншому місці. Про це посадовець заявив в коментарі Суспільному.
Юсов зауважив, що окупанти зняли відео з рефрижераторами на території Росії – не на місці й не у районі обміну.
Чиновник зауважив, що Україна та Росія погоджували терміни та місце обміну тілами загиблих, проте 7 червня окупанти влаштували "виставу" для власних пропагандистів.
Напередодні у Коордштабі повідомили, що росіяни порушили умови, за котрими мали складатися списки на обмін. Також, за словами відомства, дати репатріації тіл загиблих не було узгоджено, і Москва "вдалась до односторонніх дій", коли заявила, що скерувала рефрижератори до місця обміну.
Загалом, Україна закликала РФ виконати стамбульські домовленості найближчими днями.
2 червня у Стамбулі Київ і Москва домовилися провести обмін всіх на всіх за визначеними категоріями (важкопоранені, поранені, після 2000 року народження), а також почати поетапне повернення тіл загиблих (6000 з обох сторін).
Президент Зеленський повідомив, що з 6000 тіл загиблих військових, які Росія погодилась віддати Україні, опізнано лише 15%. Глава держави зазначив, що необхідно забрати тіла всіх захисників, але наголосив, що уже був випадок, коли разом з українцями окупанти передали своїх убитих солдатів.