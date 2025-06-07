РФ показала видео с рефрижераторами якобы у места обмена погибшими. Украина опровергла
Российская пропаганда опубликовала видео якобы с рефрижераторами с телами погибших украинских военных, которые прибыли к месту обмена. Заместитель главы Координационного штаба, представитель военной разведки Андрей Юсов сообщил, что запись была сделана в другом месте. Об этом чиновник заявил в комментарии Суспільному.
Юсов отметил, что оккупанты сняли видео с рефрижераторами на территории России – не на месте и не в районе обмена.
Чиновник отметил, что Украина и Россия согласовывали сроки и место обмена телами погибших, однако 7 июня оккупанты устроили "спектакль" для собственных пропагандистов.
Накануне в Коордштабе сообщили, что россияне нарушили условия, по которым должны составляться списки на обмен. Также, по словам ведомства, даты репатриации тел погибших не были согласованы, и Москва "прибегла к односторонним действиям", когда заявила, что направила рефрижераторы к месту обмена.
В целом, Украина призвала РФ выполнить стамбульские договоренности в ближайшие дни.
2 июня в Стамбуле Киев и Москва договорились провести обмен всех на всех по определенным категориям (тяжело раненые, раненые, после 2000 года рождения), а также начать поэтапное возвращение тел погибших (6000 с обеих сторон).
Президент Зеленский сообщил, что из 6000 тел погибших военных, которые Россия согласилась отдать Украине, опознано только 15%. Глава государства отметил, что необходимо забрать тела всех защитников, но подчеркнул, что уже был случай, когда вместе с украинцами оккупанты передали своих убитых солдат.