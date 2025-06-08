Буданов: Обмен телами погибших запланирован на следующую неделю

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Обмен телами погибших военных, о котором Украина и РФ договорились в Стамбуле, намечен на следующую неделю. Об этом 8 июня сообщил руководитель Главного управления разведки, глава Координационного штаба Кирилл Буданов.

"Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле [2 июня] запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник [3 июня]. Все двигается по плану, несмотря на грязную информационную игру врага", – рассказал чиновник.

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Буданов подчеркнул, что Украина сталкивается с информационным давлением и попытками оккупантов единолично диктовать условия обменного процесса.

По словам начальника ГУР, Киев тщательно придерживается стамбульских договоренностей: "Кого, когда и как менять – не должно быть чьим-то единоличным решением. Тщательная подготовка продолжается. Давление и манипуляции здесь недопустимы".

"Особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на человеческом горе, к которому они сами же и причастны. Тем более, к великому празднику Троицы, который мы сегодня отмечаем", – подчеркнул глава разведки.

Он добавил, что Коордштаб продолжает работу над организацией обмена согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле.