Буданов: Обмен телами погибших запланирован на следующую неделю
Обмен телами погибших военных, о котором Украина и РФ договорились в Стамбуле, намечен на следующую неделю. Об этом 8 июня сообщил руководитель Главного управления разведки, глава Координационного штаба Кирилл Буданов.
"Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле [2 июня] запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник [3 июня]. Все двигается по плану, несмотря на грязную информационную игру врага", – рассказал чиновник.
Буданов подчеркнул, что Украина сталкивается с информационным давлением и попытками оккупантов единолично диктовать условия обменного процесса.
По словам начальника ГУР, Киев тщательно придерживается стамбульских договоренностей: "Кого, когда и как менять – не должно быть чьим-то единоличным решением. Тщательная подготовка продолжается. Давление и манипуляции здесь недопустимы".
"Особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на человеческом горе, к которому они сами же и причастны. Тем более, к великому празднику Троицы, который мы сегодня отмечаем", – подчеркнул глава разведки.
Он добавил, что Коордштаб продолжает работу над организацией обмена согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле.
2 июня, после переговоров в Стамбуле, президент Зеленский сообщил, что из 6000 тел погибших военных, которые Россия согласилась отдать Украине, опознано только 15%. Глава государства отметил, что необходимо забрать тела всех защитников, но подчеркнул, что уже был случай, когда вместе с украинцами оккупанты передали своих убитых солдат.
Уже 6 июня Россияне в одностороннем порядке объявили, что обмен телами погибших начался, Украина это опровергла.
7 июня Москва заявила, что якобы начала вести тела павших к месту обмена и обвинила Киев в переносе процедуры. Коордштаб сообщил, что даты репатриации тел погибших не были согласованы, и Москва "прибегла к односторонним действиям", когда заявила, что направила рефрижераторы к месту обмена. Также, подчеркнуло ведомство, россияне нарушили условия, по которым должны составляться списки на обмен пленными.
Вечером того же дня российская пропаганда опубликовала видео якобы с рефрижераторами с телами погибших украинских военных, которые прибыли к месту обмена. В Коордштабе сообщили, что запись была сделана в другом месте.