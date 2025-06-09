Результат "Стамбула". Состоялся первый этап обмена пленными до 25 лет – фото

Среди категорий, которые Украина возвращает сейчас – раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Украина и Россия 9 июня провели новый обмен пленными. Домой удалось вернуть первую группу среди раненых, тяжелораненых и младше 25 лет, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Наши дома. Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни", – написал глава государства.

По его словам, среди категорий, которые Украина возвращает сейчас – раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

"Процесс достаточно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день. Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнуты в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех", – добавил Зеленский.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что среди уволенных – представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные – представители рядового и сержантского состава.

Также в списке есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет.

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На встрече удалось договориться, в частности, о новом обмене пленными и телами погибших военных.

В тот же день российские пропагандисты опубликовали так называемый меморандум, который РФ передала Украине в ходе переговоров.

Также должен состояться обмен телами павших военных в формате 6000 на 6000.