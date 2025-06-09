Результат "Стамбула". Состоялся первый этап обмена пленными до 25 лет – фото
Украина и Россия 9 июня провели новый обмен пленными. Домой удалось вернуть первую группу среди раненых, тяжелораненых и младше 25 лет, сообщил президент Владимир Зеленский.
"Наши дома. Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни", – написал глава государства.
По его словам, среди категорий, которые Украина возвращает сейчас – раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.
"Процесс достаточно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день. Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнуты в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех", – добавил Зеленский.
Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что среди уволенных – представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные – представители рядового и сержантского состава.
Также в списке есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет.
- 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На встрече удалось договориться, в частности, о новом обмене пленными и телами погибших военных.
- В тот же день российские пропагандисты опубликовали так называемый меморандум, который РФ передала Украине в ходе переговоров.
- Также должен состояться обмен телами павших военных в формате 6000 на 6000.