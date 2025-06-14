Украина вернула еще 1200 тел павших военных

Репатриация состоялась согласно договоренностям, достигнутым во время переговоров Украины и России в Стамбуле

Фото: Коордштаб

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину удалось вернуть тела 1200 погибших. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим. Репатриация состоялась согласно договоренностям, достигнутым во время переговоров Украины и России в Стамбуле.

Следователи вместе с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Коордштаба, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны.

Фото: Коордштаб

Фото: Коордштаб