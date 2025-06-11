В Украину вернули 1212 тел погибших защитников – Коордштаб

Возвращение тел защитников (Фото: Координационный штаб)

В Украину удалось вернуть 1212 тел погибших военных по результатам проведенных репатриационных мероприятий. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Возвращенные защитники воевали в Курской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Отмечается, что следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

В штабе отметили, что павших защитников удалось вернуть благодаря совместной работе со Службой безопасности Украины, Вооруженными Силами Украины, Министерством внутренних дел, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и другими структурами Сектора безопасности и обороны Украины.

Содействовал процессу Международный Комитет Красного Креста.