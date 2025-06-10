ГУР: Фото украинского пленника с выжженным на теле "Слава России" – настоящее

Андрей Юсов (Фото: LIGA.net)

После обмена пленными между Украиной и РФ 9 июня англоязычная страница в соцсетях Clash Report, освещающая военные конфликты по всему миру, опубликовала фото с якобы украинским пленником, на животе которого была выжжена надпись "Слава России". Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона подтвердил подлинность фотографии, но заявил, что это пленник из предварительного обмена.

"К сожалению, настоящее фото. Это не по этому обмену, а по одному из предварительных обменов. Врач во время осмотра в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал – сфотографировал и выложил в сеть свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники", – рассказал Юсов.

По его словам, важно, чтобы это фото увидел весь мир, а не только украинцы – они и так знают, кто такие россияне.

Он добавил, что 90% освобожденных из российского плена украинцев свидетельствуют о нарушении содержания в той или иной форме.

"Я сейчас очень корректно высказываюсь, чтобы лишний раз не травмировать ни семьи защитников, которые ждут возвращения своих, ни вернувшихся пленных. Со всем тем, такие вещи носят массовый характер", – подытожил представитель ГУР.

Фото: Clash Report