Состоялся второй этап обмена пленными, вернулись раненые воины – фото, видео

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Украина и Россия 10 июня провели второй этап обмена пленными, договоренность о котором была достигнута на второй встрече в Стамбуле. Украина вернула тяжелобольных и тяжелораненых военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Продолжаем возвращение наших людей, о котором договорились в Стамбуле. Сегодня – первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт", – сообщил президент.

По его словам, в Украину вернулись воины из разных составляющих Сил обороны и безопасности Украины, в частности, Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет. Помимо представителей солдатского и сержантского состава удалось освободить и офицеров.

По данным штаба, у всех освобожденных военных тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностировали гепатит и туберкулез.

Возвращенные защитники будут отправлены в медицинские центры для прохождения обследований, последующего лечения и медицинской реабилитации.

Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное довольствие за пребывание в плену.

"Большой обмен пленными продолжается. По соображениям безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена", – отметили в штабе.

Координационный штаб сообщил, что в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских пленников.

Фото: Владимир Зеленский/Telegram