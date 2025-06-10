Состоялся второй этап обмена пленными, вернулись раненые воины – фото, видео
Украина и Россия 10 июня провели второй этап обмена пленными, договоренность о котором была достигнута на второй встрече в Стамбуле. Украина вернула тяжелобольных и тяжелораненых военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Продолжаем возвращение наших людей, о котором договорились в Стамбуле. Сегодня – первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт", – сообщил президент.
По его словам, в Украину вернулись воины из разных составляющих Сил обороны и безопасности Украины, в частности, Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта.
Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет. Помимо представителей солдатского и сержантского состава удалось освободить и офицеров.
По данным штаба, у всех освобожденных военных тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностировали гепатит и туберкулез.
Возвращенные защитники будут отправлены в медицинские центры для прохождения обследований, последующего лечения и медицинской реабилитации.
Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное довольствие за пребывание в плену.
"Большой обмен пленными продолжается. По соображениям безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена", – отметили в штабе.
Координационный штаб сообщил, что в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских пленников.
Фото: Владимир Зеленский/Telegram
- 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На встрече удалось договориться, в частности, о новом обмене пленными и телами погибших военных.
- В тот же день российские пропагандисты опубликовали так называемый меморандум, который РФ передала Украине в ходе переговоров.
- Также должен состояться обмен телами павших военных в формате 6000 на 6000.
- Первый этап крупного обмена, о котором была достигнута договоренность в Стамбуле 2 июня, состоялся 9 июня. Домой удалось вернуть первую группу среди раненых, тяжелораненых и младше 25 лет.