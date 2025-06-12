Новый обмен: состоялся второй этап возвращения военных с тяжелыми ранениями и болезнями

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Состоялся второй этап обмена военнопленными с тяжелыми ранениями и болезнями, о котором Украина и Россия договорились в Стамбуле. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов", – рассказал глава государства.

Читайте также Имитация вместо переговоров – что принесла очередная встреча в Стамбуле

Он отметил, что Украина продолжает работать дальше, чтобы освободить всех пленников.

В Координационном штабе сообщили, что из плена вернулись военнослужащие ВСУ, в том числе Десантно-штурмовых войск, Военно-морских и Воздушных сил, Территориальной обороны и Сил беспилотных систем, а также бойцы Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет, отметили в ведомстве.

"Все освобожденные Защитники – мужчины, представители рядового и сержантского состава. Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести", – говорится в сообщении.

Освобожденные бойцы воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за время пребывания в плену, добавляют в Коордштабе.

Ведомство анонсировало следующий этап обмена "в ближайшее время".

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского