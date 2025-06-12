Новый обмен: состоялся второй этап возвращения военных с тяжелыми ранениями и болезнями
Состоялся второй этап обмена военнопленными с тяжелыми ранениями и болезнями, о котором Украина и Россия договорились в Стамбуле. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов", – рассказал глава государства.
Он отметил, что Украина продолжает работать дальше, чтобы освободить всех пленников.
В Координационном штабе сообщили, что из плена вернулись военнослужащие ВСУ, в том числе Десантно-штурмовых войск, Военно-морских и Воздушных сил, Территориальной обороны и Сил беспилотных систем, а также бойцы Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.
Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет, отметили в ведомстве.
"Все освобожденные Защитники – мужчины, представители рядового и сержантского состава. Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести", – говорится в сообщении.
Освобожденные бойцы воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
Защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за время пребывания в плену, добавляют в Коордштабе.
Ведомство анонсировало следующий этап обмена "в ближайшее время".
- Первый этап большого обмена, о котором была достигнута договоренность в Стамбуле 2 июня, состоялся 9 июня. Домой удалось вернуть первую группу среди раненых, тяжело раненых и младше 25 лет.
- 10 июня состоялся второй этап обмена пленными, в рамках которого вернулись раненые воины.
- 11 июня в рамках обмена в Украину удалось вернуть 1212 тел павших военных.
- После обмена 9 июня в сети стало распространяться фото украинского пленника с выжженным на теле "Слава России" – ГУР подтвердило, что оно настоящее, но на нем защитник, которого освободили ранее.
- Перед стартом обменов Украина столкнулась с противодействием со стороны РФ и информационными вбросами оккупантов.