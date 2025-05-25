ГУР объяснило, почему на большом обмене пленными не было ни одного бойца "Азова"

Андрей Юсов (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Большой обмен пленными происходил в формате, когда Украина и Россия предоставили друг другу списки, кого они готовы отдать – и поэтому в процесс не вошли защитники из "Азова". Такое объяснение дал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии NV.

"Украина работает в очень тяжелых условиях. Мариупольский гарнизон был и является приоритетом во время обменов, и результаты уже есть. Если говорить о конкретно этом обмене [23-25 мая], то мы работаем в формате, когда государство-агрессор предоставило списки, кого они готовы отдать, и Украина сделала то же самое. Это важно для понимания. Но каждый, кто находится в российском плену, должен быть возвращен, Украина борется за каждого своего гражданина", – заявил чиновник.

Накануне командир первого корпуса Национальной гвардии "Азов", фактический руководитель Мариупольского гарнизона Денис Прокопенко (Редис) сообщил, что в новом обмене пленными не было ни одного азовца.

"Я никогда не поверю в бред о том, что единственная причина отсутствия азовцев в большинстве обменов – это нежелание россиян отдавать их. Если бы это было так, ни я, ни другие бойцы "Азова" не вернулись бы из плена. Причина в другом", – отметил он.

По мнению военного, необходимо менять тактику, в частности попытаться обменять азовцев на российских агентов.

СПРАВКА. В сентябре 2022 года Украина обменяла кума диктатора Путина Медведчука и 55 оккупантов на 215 военных, среди которых были 108 бойцов "Азова" и пятеро командиров обороны "Азовстали", в том числе Прокопенко. Как объясняла украинская власть, В сентябре 2022 года Украина обменяла кума диктатора Путина Медведчука и 55 оккупантов на 215 военных, среди которых были 108 бойцов "Азова" и пятеро командиров обороны "Азовстали", в том числе Прокопенко. Как объясняла украинская власть, 200 из этих защитников вернулись домой в обмен на одного Медведчука, а 55 возвращенных захватчиков не представляли для Украины никакого интереса.