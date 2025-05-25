ГУР объяснило, почему на большом обмене пленными не было ни одного бойца "Азова"
Большой обмен пленными происходил в формате, когда Украина и Россия предоставили друг другу списки, кого они готовы отдать – и поэтому в процесс не вошли защитники из "Азова". Такое объяснение дал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии NV.
"Украина работает в очень тяжелых условиях. Мариупольский гарнизон был и является приоритетом во время обменов, и результаты уже есть. Если говорить о конкретно этом обмене [23-25 мая], то мы работаем в формате, когда государство-агрессор предоставило списки, кого они готовы отдать, и Украина сделала то же самое. Это важно для понимания. Но каждый, кто находится в российском плену, должен быть возвращен, Украина борется за каждого своего гражданина", – заявил чиновник.
Накануне командир первого корпуса Национальной гвардии "Азов", фактический руководитель Мариупольского гарнизона Денис Прокопенко (Редис) сообщил, что в новом обмене пленными не было ни одного азовца.
"Я никогда не поверю в бред о том, что единственная причина отсутствия азовцев в большинстве обменов – это нежелание россиян отдавать их. Если бы это было так, ни я, ни другие бойцы "Азова" не вернулись бы из плена. Причина в другом", – отметил он.
По мнению военного, необходимо менять тактику, в частности попытаться обменять азовцев на российских агентов.
- 16 мая, во время переговоров в Стамбуле, Украине и России удалось достичь лишь одной реальной договоренности – о большом обмене пленными в формате 1000 на 1000.
- 23 мая Украине удалось вернуть из российского плена 270 военных и 120 гражданских. Среди освобожденных – три женщины и 387 мужчин.
- 24 мая состоялся второй этап масштабного обмена – Украине удалось вернуть домой 307 защитников.
- 25 мая был проведен третий и завершающий этап большого обмена – Украина вернула 303 военных.