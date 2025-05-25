ГУР пояснило, чому на великому обміні полоненими не було жодного бійця "Азову"

Андрій Юсов (Фото: Sergey Dolzhenko / EPA)

Великий обмін полоненими відбувався у форматі, коли Україна та Росія надали одне одному списки, кого вони готові віддати – і через це до процесу не увійшли захисники з "Азову". Таке пояснення дав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі NV.

"Україна працює в дуже важких умовах. Маріупольський гарнізон був і є пріоритетом під час обмінів, і результати вже є. Якщо говорити про конкретно цей обмін [23−25 травня], то ми працюємо в форматі, коли держава-агресор надала списки, кого вони готові віддати, і Україна зробила те саме. Це важливо для розуміння. Але кожен, хто знаходиться в російському полоні, має бути повернений, Україна бореться за кожного свого громадянина", – заявив посадовець.

Напередодні командир першого корпусу Національної гвардії "Азов", фактичний керівник Маріупольського гарнізону Денис Прокопенко (Редіс) повідомив, що у новому обміні полоненими не було жодного азовця.

"Я ніколи не повірю в маячню про те, що єдина причина відсутності азовців у більшості обмінів — це небажання росіян віддавати їх. Якби це було так, ані я, ані інші бійці "Азову" не повернулися б з полону. Причина в іншому", – зауважив він.

На думку військового, необхідно змінювати тактику, зокрема спробувати обміняти азовців на російських агентів.

ДОВІДКА. У вересні 2022 року Україна обміняла кума диктатора Путіна Медведчука та 55 окупантів на 215 військових, серед яких були 108 бійців "Азову" та п'ятеро командирів оборони "Азовсталі", у тому числі Прокопенко. Як пояснювала українська влада, У вересні 2022 року Україна обміняла кума диктатора Путіна Медведчука та 55 окупантів на 215 військових, серед яких були 108 бійців "Азову" та п'ятеро командирів оборони "Азовсталі", у тому числі Прокопенко. Як пояснювала українська влада, 200 з цих захисників повернулися додому в обмін на одного Медведчука, а 55 повернутих загарбників не становили для України жодного інтересу