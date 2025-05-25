Україна працює над новими обмінами полонених – ГУР

З початку повномасштабного російського вторгнення вдалося визволити 5757 громадян України та іноземців

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уже працює над організацією нових обмінів, повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі телеканалу "Ми – Україна".

"Координаційний штаб вже працює над організацією і проведенням наступних операцій. Кожен українець має повернутися з російської неволі", – розповів посадовець після завершення 65 обміну полоненими.

Юсов зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося повернути додому 5757 громадян України та іноземців (до нового великого обміну це число становило 4757 осіб).