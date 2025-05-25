Україна працює над новими обмінами полонених – ГУР
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уже працює над організацією нових обмінів, повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі телеканалу "Ми – Україна".
"Координаційний штаб вже працює над організацією і проведенням наступних операцій. Кожен українець має повернутися з російської неволі", – розповів посадовець після завершення 65 обміну полоненими.
Юсов зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося повернути додому 5757 громадян України та іноземців (до нового великого обміну це число становило 4757 осіб).
- 16 травня, під час переговорів у Стамбулі, Україні та Росії вдалося досягнути лише однієї реальної домовленості – про великий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
- 23 травня Україні вдалося повернути з російського полону 270 військових і 120 цивільних. Серед визволених – три жінки та 387 чоловіків. Україна в межах обміну передала Росії 70 колаборантів.
- 24 травня відбувся другий етап масштабного обміну – Україні вдалося повернути додому 307 захисників.
- 25 травня було проведено третій й завершальний етап великого обміну – Україна повернула 303 воїнів.