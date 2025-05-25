Украина работает над новыми обменами пленных – ГУР
Координационный штаб по обращению с военнопленными уже работает над организацией новых обменов, сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии телеканалу "Мы – Украина".
"Координационный штаб уже работает над организацией и проведением последующих операций. Каждый украинец должен вернуться из российской неволи", – рассказал чиновник после завершения 65-го обмена пленными.
Юсов отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ удалось вернуть домой 5757 граждан Украины и иностранцев (до нового большого обмена это число составляло 4757 человек).
- 16 мая, во время переговоров в Стамбуле, Украине и России удалось достичь лишь одной реальной договоренности – про большой обмен пленными в формате 1000 на 1000.
- 23 мая Украине удалось вернуть из российского плена 270 военных и 120 гражданских. Среди освобожденных – три женщины и 387 мужчин. Украина в рамках обмена передала России 70 коллаборантов.
- 24 мая состоялся второй этап масштабного обмена – Украине удалось вернуть домой 307 защитников.
- 25 мая был проведен третий и завершающий этап большого обмена – Украина вернула 303 воина.