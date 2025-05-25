Украина работает над новыми обменами пленных – ГУР

С начала полномасштабного российского вторжения удалось освободить 5757 граждан Украины и иностранцев

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Координационный штаб по обращению с военнопленными уже работает над организацией новых обменов, сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии телеканалу "Мы – Украина".

"Координационный штаб уже работает над организацией и проведением последующих операций. Каждый украинец должен вернуться из российской неволи", – рассказал чиновник после завершения 65-го обмена пленными.

Юсов отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ удалось вернуть домой 5757 граждан Украины и иностранцев (до нового большого обмена это число составляло 4757 человек).