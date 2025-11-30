Залужний заявив, що наприкінці 2023-го з'ясувалось, що в України не було політичної мети війни

Валерій Залужний (Фото: ADAM VAUGHAN / EPA)

Наприкінці 2023 року з'ясувалось, що в України не було сформовано політичної мети війни. Про це йдеться зі слів колишнього головнокомандувача ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного в ексклюзивній колонці для LIGA.net.

"Політична мета війни – ось що дає відповіді на всі запитання. Саме цей термін дає можливість побачити не тільки, що робить противник, а і як рухатися самим далі. І якщо за тим самим [німецьким військовим теоретиком] Клаузевіцом, війна – це "трійця": населення, збройні сили та державне управління, тоді ці аспекти є трьома різними кодексами законів, і серед цих сторін саме населення є найчутливішою стороною в сенсі підтримки війни", – зауважує він.

Залужний акцентує, що без суспільної підтримки неможливо успішно вести війну, а чи не основною формою такої підтримки є ставлення суспільства, перш за все, до мобілізації, яка "стрімко почала давати збої".

Ексголовком нагадує, що, як наголошував Клаузевіц, щоб мати підтримку населення, важливо, щоб громадськість була добре поінформована, могла відрізнити "правильне" від "неправильного", "своє" від "чужого".

"Природно, що підтримка населення найбільш сильна та відчутна до "свого" і "правильного", тобто національного – на практиці вона стає безумовною, коли воно безпосередньо наражається на небезпеку. Небезпекою може бути будь-яка загроза, що сприймається як пряма загроза незалежності держави", – пояснює колишній військовий.

Відтак, додає він, очевидно, що скільки б не намагалось військове командування сформувати військову стратегію на певний період, але це все "не матиме жодного результату без політичної волі, яка якраз і формується через політичну мету".

Залужний зауважує, що в основі теорії Клаузевіца лежить те, що війни зазвичай ведуться з політичними, а не військовими цілями й "приводяться в дію не стільки фізичними, скільки ідеологічними силами".

"Якось увечері (йдеться про кінець 2023-го. – Ред.) я дав команду підняти всі директивні документи, які надходили до Генерального штабу ЗСУ, щоб з’ясувати, яка ж політична мета війни була визначена. Чи, можливо, ми щось пропустили. Бо лише з формуванням політичної мети усі суб’єкти держави намагатимуться досягти окресленої лінії на горизонті. Яка може вже тоді претендувати на перемогу. На жаль, тоді ми нічого не пропустили...", – розповів ексголовком.

У цьому ж тексті він пише про те, що чи не головною політичною метою для України є позбавлення Росії можливості здійснювати акти агресії проти України в осяжній перспективі. Прочитати повну колонку можна ексклюзивно на LIGA.net.